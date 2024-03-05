6 غارات جوية.. الولايات المتحدة وبريطانيا توجهان ضربات ضد أهداف حوثية باليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لـ مليشيات الحوثي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا سلسلة من الضربات على أهداف تابعة لـ مليشيات الحوثي في اليمن اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوسائل الإعلام الحوثية، تم تنفيذ 3 غارات على الأقل في منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، وتم الإبلاغ عن 3 غارات أخرى في محيط ميناء رأس عيسى، ولا تتوفر على الفور أي بيانات عن آثار الهجوم.

ومنذ قليل، أعلن المتحدث باسم مليشيا أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيي سريع، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن الحوثيين لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية.

وأشار سريع إلى أنه لن يتم التوقف عن العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.