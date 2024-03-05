لهذا السبب تأكد غياب «الروج» عن مباراة المصري أمام زد

تأكد غياب النجم التونسي فخر الدين بن يوسف هداف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق زد والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثاني عشر من مارس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري.



جاء ذلك بعد حصول النجم التونسي والملقب بالروج لاعب المصري على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام سموحة والتي انتهت بفوز أبناء الباسلة بهدفين للاشيء .

جاء هدف المصري الأول خلال المباراة من نصيب بن يوسف ، فيما أضاف زميله التونسي الآخر معتز زدام الهدف الثاني في المباراة.