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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ في حملة لإزالة مخالفات البناء بكفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على مساحة 1829 متراً مربعاً بمركز الحامول، مؤكداً  أن الحملات مستمرة تنفيذاً للقانون في إطار توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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جاء ذلك خلال متابعة محافظ كفر الشيخ، لحملات إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدَّد محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن على إزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وحزم لجميع أشكال البناء المخالف، مؤكداً أن أجهزة الدولة تولي هذا الملف المهم اهتماماً كبيراً من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

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