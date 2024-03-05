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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض فني للأطفال الموهوبين بالمجمع الثقافي .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض بيت تفانين الأول للأطفال الموهوبين، بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

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ويضم المعرض أكثر من 30 لوحة فنية وأعمالاً فنية تشكيلية متنوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين من المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية رعاية المواهب الفنية لدى الأطفال وتنميتها، مشيدا بإبداع الأطفال المشاركين في المعرض، وبمستوى الأعمال الفنية المعروضة.

أشار المحافظ إلى أن هذا المعرض يعد فرصة رائعة للتعرف على إبداعات الأطفال وتشجيعهم على المضي قدماً في تنمية مواهبهم.

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إبداعات الأطفال الموهوبين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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