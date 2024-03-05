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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 139 مريضاً خلال قافلة طبية لـ الأورمان بكفر الشيخ

قوافل علاجية
قوافل علاجية

 

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي في جميع التخصصات، وجرى الكشف على 139 مريضاً من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز قوة وكفر الشيخ والحامول.

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ أن القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي.

وقال عادل درغام، مدير عام جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفي الجامعى بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهاباً وإياباً

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