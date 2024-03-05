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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد اليوم الرياضي بالمدرسة اليابانية بـ بيلا| صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الرياضي UNDOKAI، الذي نظمته المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، تحت رعاية محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة ولاء الدري، مدير إدارة المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، ومصباح عسكر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وهاني حمدان، مسئول غرفة عمليات المديرية، والخبير الياباني كوجا، ومتابعي التوكاتسو وهم: أيمن شعبان، إكرامي أبو زيد، نداء محمد.

بدأ اليوم الرياضي بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة للدكتورة ولاء الدري، مديرة المدرسة رحبت خلالها بالزائرين، ثم كلمة الدكتور علاء جودة، والتي استهلها بحمد الله والثناء عليه، ثم أثنى على تجربة المدارس المصرية اليابانية، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لما يبذلونه من جهد في سبيل تعليم الطلاب ورقي الوطن.

وتضمن اليوم الرياضي الذي أقيم على الطريقة اليابانية «الإندوكاي»، عروضاً طلابية مميزة من خلال تقسيم جميع طلاب المدرسة إلى فريقين لأداء الألعاب دون التطرق إلى فوز أو خسارة لتحقيق الهدف الأسمى المرجو، وسط إشادة كبيرة من قبل الحضور.

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