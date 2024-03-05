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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تشارك في معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بالإسكندرية

معرض أيادي مصر
معرض أيادي مصر

 

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مشاركة المحافظة في معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في قلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية، حتى 15 مارس، ويضم منتجات من مختلف محافظات مصر بما في ذلك، منتجات الصناعات الحرفية بمحافظة كفر الشيخ من "السجاد والكليم، والمنتجات الخزفية" تحت إشراف الدكتور عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسق مشروع "أيادي مصر" بمحافظة كفر الشيخ
 

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أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يهدف إلى "الحفاظ على التراث المصري، وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المصرية، وتشجيع السياحة الداخلية، ودعم الحرفيين وصغار المنتجين، مشيرا إلى حضور ومشاركة عدة وفود أجنبية، ويتوقع أن يجذب المعرض عدداً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء مصر والعالم.
 

أشار محافظ كفر الشيخ، أن" أيادي مصر "هي منصة إلكترونية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية والأسرة المصرية بشكل عام، حيث تأسست عام 2021 بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي وشركة إي- أسواق مصر، وتهدف إلى التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية من خلال توفير منصة لعرض وبيع هذه المنتجات

 

وتابع: كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتركز على تمكين الفئات المستهدفة في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية، فضلا عن توفير التدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص المشاركة في المعارض ولتعزيز فرص البيع، توفير قنوات تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة، وتقديم خدمات الاستشارات والتوجيه لأصحاب المشاريع وتوفير فرص العمل.
 

تعد مشاركة محافظة كفر الشيخ في هذا المعرض فرصة جيدة لعرض منتجاتها اليدوية والتراثية على جمهور واسع من مختلف أنحاء مصر والعالم، وتساهم في دعم الحرفيين المصريين وصغار المنتجين في المحافظة.
 

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع منصة" أيادي مصر لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

التراث المصري الاستشارات السجاد والكليم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الصناعات الحرفية

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