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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري المطور للخضروات والفاكهة

صدى البلد

قال محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، إنه تم إنشاء السوق الحضري المطور للخضروات والفاكهة بمدينة كفر الشيخ كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة. 

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الاثنين أعمال إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م2 بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق.


وشدد المحافظ على الانتهاء من مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها وتوصيل المرافق وترقيم الباكيات، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات والمنتجات المتنوعة؛ لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات.

ولفت إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ومن المقرر افتتاح السوق للعمل خلال أيام؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من ناحية أخرى، قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي إننا نحرص على توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الطلابية باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مضيفاً أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الرياضي، لدوره الإيجابي في التربية البدنية والأخلاقية للشباب، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد جيل من الشباب المتكامل الشخصية القادر على العطاء والإنتاج. 

جاء ذلك خلال إطلاق الجامعة اليوم فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية "الكروس فت - BE FIT"، والذي يستمر خلال الفترة (4 - 7) مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية.

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