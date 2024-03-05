محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي، "ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي" بمدينة دسوق، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري بدسوق ، التي تعد من أهم المدن المصرية سياحياً.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي خلال ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 أفدنة تقريبا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالي 5000 متر مربع، بتكلفة إجمالية حوالي 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبا، كما تتضمن خطة التطوير تطوير حديقة المسجد الإبراهيمي، بالإضافة إلى تطوير أماكن انتظار السيارات.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تطوير ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تساهم في تحسين المظهر الجمالي للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، مشيرا أن المسجد أحد أشهر المساجد في مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي إحدى أشهر الأولياء الصالحين في مصر.

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن ، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الديني للميدان، مؤكدا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق ، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

تأتي خطة تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي بدسوق في إطار خطة المحافظة لتطوير جميع المزارات الدينية والسياحية في محافظة كفر الشيخ.