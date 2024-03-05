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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 6 محاضر تموينية بـ بلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، بالتعاون مع إدارة التموين والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر تموينية تضمنت، محضرين عدم إعلان، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين نظافة"، وتم تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

الإجراءات القانونية الحملات التموينية النيابة العامة جودة رغيف الخبز جودة وسلامة الأطعمة

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