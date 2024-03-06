الغرفه التجارية بدمياط: تخفيضات 20% على السلع الغذائية بأهلا رمضان

صرح الدكتور محمد العرابي، عضو مجلس إدارة الغرفه التجارية" لصدى البلد ، بأن معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط، يأتى ضمن مجموعة المعارض التى يتم افتتاحها على مستوى المحافظة في إطار جهود الدولة لإتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أنه قد تم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تجهيز معارض أهلاً رمضان بالمدن على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين بكافة المناطق.

وتابع أن هناك رقابة على الأسعار والسلع المعروضة بالمعرض سواء منتجات غذائية وسلع استهلاكية من قبل المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض السلع الأساسية " أهلا رمضان "، اليوم، بمدينة دمياط ، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور محمد أنور العرابى عضو مجلس إداره الغرفه التجارية، و محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية..

وتفقدت محافظ دمياط المعرض الذى يأتى بالتعاون بين الغرفة التجارية و مديرية التموين على مساحة ٧٠٠ متر بإجمالى ٢٥ باكية ،حيث تضمن جميع السلع الغذائية و الياميش و المجمدات والفاكهة والخضروات والألوان والدواجن والبيض ،و اطمأنت" المحافظ " على توافر جميع السلع بجودة مناسبة وبأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسب خصم تصل إلى ٢٠% .