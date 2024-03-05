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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهلا رمضان.. افتتاح معرض السلع الأساسية في دمياط

صدى البلد

وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا الملف توليه الدولة اهتمامًا بالغًا خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الإدارة المثلى لتلك المنظومة.


جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم الثلاثاء، معرض السلع الأساسية "أهلًا رمضان" بمدينة دمياط، بحضور رئيس الغرفة التجارية بدمياط محمد فايد، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية محمد عبدالرحمن.


يأتي المعرض بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، حيث يقام على مساحة 700 م بإجمالي 25 باكية تضمنت جميع السلع الغذائية والياميش والمجمدات والفاكهة والخضروات والألوان والدواجن والبيض بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسب خصم تصل لـ20%.


وأكدت ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم أمام الجمهور، موضحه أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة لإتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية..لافتة إلى أنه تم تجهيز معارض "أهلًا رمضان" بالمدن؛ للتيسير على المواطنين بكافة المناطق.

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