محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ..

حيث تابعت " المحافظ " خلال ٠وله تفقدية الأعمال الجارية بالمسرح والساحة المقابلة لها و إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٣٠٠ متر ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ ، واطلعت " المحافظ " على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة..

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " متابعتها الدورية والميدانية لكافة محاور المشروع، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية..