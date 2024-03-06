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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

كشفت جورجينا رودريجيز أمس  عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، عن سبب الدعوة التي انتشرت خلال الساعات الماضية والتي أفاد البعض أنه موعد زواجها من رونالدو.

وقامت جورجينا بالإعلان  عن شراكتها مع شركة عطور سعودية شهيرة، قائلة « انتظروني».

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"هيتجوزوا رسمي".. صور لـ جورجينا ورونالدو تثير الجدل على السوشيال

 وكان تداول رواد السوشيال ميديا صورة دعوة زواج للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز.

وأثارت دعوة الزواج الجدل، حيث مكتوب فيها جورجينا ورونالدو، يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، في الرياض السعودية.

وعلق رواد السوشيال ميديا على دعوة الزواج بالسخرية، « النهاردة هكلم ابوكي، فرح اخويا رونالدو، اخيرا وفقت بعد ٥ عيال».

وانتشرت صور جورجينا رودريجيز ورونالدو على نطاق واسع على صفحات السوشيال ميديا، حيث اشتهرت بإطلالتها الجريئة اللافتة للنظر.

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو
جورجينا جورجينا رودريجيز جورجينا ورونالدو صور جورجينا كريستيانو رونالدو

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