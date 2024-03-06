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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبا مبارك: المجتمعات الشرقية تربّي الذكور على القوة بمبدأ «إنت راجل متعيطش»|فيديو

صبا مبارك
صبا مبارك

 قالت الفنانة صبا مبارك، إن شخصيات مسلسل " بين  السطور" جميعها  تجعل المسلسل يبدو وكأنه جريمة قتل ولكنه رحلة سؤال مهم: "إزاي ممكن لحظة صغيرة تغير حياة الإنسان وتنقلها من  مكان لآخر بسبب خطأ ولحظة ضعف أو شيء غير محسوب وقتها؟".

صبا مبارك: هند كانت شخصية مُعقدة جدًا

 

وأضافت  صبا مبارك خلال  لقاء عبر  برنامج  "كلمة أخيرة “ على شاشة ON: ”إلأنها تحب  أداء تلك التركيبة من الشخصيات، قائلة : "هند كانت شخصية معقدة جدًا لأن فوق كل ده غير مسموح لها أن تعبر عن مشاعرها".
وعن وجود دمعة حقيقية محبوسة في عينيها في أقسى المشاهد قالت: “نتيجة تربية طويلة جدًا لهند وهي طبيعة في المجتمع حتى الأولاد من الذكور بيتم تربيتهم على ذلك  دائما يقولوا ليهم لازم تبقى قوي وخليك راجل متعيطش.. ”هند" تم تربيتها على يد أم في عدم وجود الأب فحرصت في تربيتها لها طلبت منها أن تكون راجل وست في نفس الوقت وأن تثبت للعالم أنها ناجحة وأنها إذا لم تنجح فهي غير موجودة".


 

صبا مبارك بين السطور كلمة أخيرة حياة الانسان جريمة

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