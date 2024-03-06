صبا مبارك: لو كنت ركزت بالفن بس.. كنت هبقى في مكان أفضل|فيديو

أجابت الفنانة صبا مبارك على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: كيف كونتي جوانب شخصية المذيعة "هند سالم " في مسلسل بين السطور ؟ لتفاجيء الأخيرة، قائلة: "كنتي أحد الشخصيات التي إستقيت منها تفاصيل هند سالم “ لتقاطعها الحديدي، مازحة : ماتبصليش.. أنا بقى في أي جزء من الشخصية؟”

لتجيبها صبا مبارك خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة : " في الجزء الخاص بالمواضيع التي تطرحها".

وتابعت : " في المواضيع والطريقة التي تتحرك بها والثبات الانفعالي في الاستوديو وكنت بفكر فيكي وأنا بحضر وإتفرجت على حلقات لكي اثناء التحضير".

وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل أنتي كفنانة صبا مبارك إضطرتي للتنازل عن اشياء عائلية وعاطفية حتى تحققي النجاح؟، لترد قائلة : " مش بتفرقلي التحققات دي أنا ماعنديش مشكلة اقعد في البيت سنتين ثلاثة مش فارقلي".

صبا مبارك: أنا جيت مصر كنت بطلة أعمالي زمان



وأردفت صبا مبارك، قائلة: "أنا عندي عيلتي وحياتي وإبني ومستقبله ده المهم وبعد كده الحاجات التانية بعدين دلوقتي بقى عندي وقت اكتر من السابق ولما بيكون عندي مشروع حلو ممكن أتشلقب علشان أعمله".

أكملت : " بحب أنجح لكن مش بكم الاعمال بالكيف علشان كده ببقى قاسية جدا في إختيار الادوار التي أقوم بها..أكيد بقول لنفسي أكون في مكان أفضل لو ركزت في شغلي بس كان ممكن ابقى في مكان أفضل".

وواصلت صبا مبارك، قائلة : أنا جيت مصر كنت بطلة أعمالي زمان وبدأت صغيرة كنت بطلة في سن 18 عام وكانت أعمالي تعرض في أهم محطات الوطن العربي وإسمي بجانب قامات فنية ثم جئت لمصر بسبب ظروف عائلية بعد وفاة والدتي وكنت مسؤولة عن عائلة أختي وابني ".

أكملت : " عندما تعثرت المسيرة قررت القدوم لمصر وكانت حياتي مقسومة بين الاردن ومصر فخلال الاسبوع الواحد كان مقسم بين البلدين زي أي أم عاملة، وكنت بعمل موازنة طول الوقت وأثر على مسيرتي الفنية وخلاني أبدأ من الأول في مصر، وعلمني ده التواضع أن ممكن نبقى تحت بعد ماكنا فوق ونطلع تاني ونثبت نفسنا".