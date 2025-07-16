الطعون والتنازلات.. تعرف على جديد انتخابات التجديد النصفي للأطباء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، غلق باب الطعون في الرابعة مساء أمس الثلاثاء، أمام المتقدمين للترشح.

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الطعون وأسماء المرشحين يوم 20 يوليو، يليها فتح باب التنازلات من 23 إلى 28 يوليو، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين 10 أغسطس.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة تلقت 4 طعون ضد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي سيتم فحصها والبت فيها.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الإشراف بكل نقابة فرعية بإبداء الرأي المبدئي في الطعون المقدمة لها بخصوص الترشح لمقاعد نقابتها الفرعية، ثم ترسل الطعون ورأي اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة للانتخابات، لإصدار القرار النهائي بخصوص الطعون.

كما من المقرر أن يتم إخطار كل نقابة فرعية بقرار اللجنة العامة بخصوص الطعون، ثم يتم إعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين عن النقابة الفرعية بالنقابة الفرعية المختصة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٥.

يذكر أن 75 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس النقابة العامة، حيث ترشح لمنصب فوق السن 36 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، ولمنصب تحت السن 13 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد، بينما يتم اختيار مرشح واحد فقط ممثل عن كل منطقة من المناطق ال6، حيث يتنافس على مقعد منطقة القاهرة 4 مرشحين، ومنطقة وسط الدلتا 3 مرشحين، ومنطقه شرق الدلتا 9 مرشحين ولمنطقة غرب الدلتا مرشح واحد، ومنطقة شمال الصعيد 7 مرشحين، ومنطقة جنوب الصعيد مرشحان.

كما تقدم للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية 283 مرشحا، 139 مرشحا منهم تحت السن و 144 فوق السن.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.