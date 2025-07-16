تصعيد إسرائيلي على الحدود السورية.. كتيبتان إضافيتان وتحذيرات من ضربات مستمرة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، أن الجيش دفع بكتيبتين إضافيتين إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا، في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا متزايدًا في المنطقة، وسط توتر أمني متصاعد على خلفية التطورات في الجنوب السوري.

وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في مهاجمة قوات النظام السوري

وفي تصريحات حادة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف مواقع تابعة لقوات النظام السوري، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر طالما هناك "تهديدات على الحدود الشمالية"، بحسب ما أوردته "القاهرة الإخبارية".

تل أبيب تتبنى خطابًا داعمًا لدروز السويداء وتدعو لسحب القوات السورية

وأضاف كاتس في تصريحاته: "لن نتخلى عن الدروز في سوريا، وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها"، داعيًا النظام السوري إلى سحب قواته من محافظة السويداء ووقف تدخله في شؤون الطائفة الدرزية هناك.

