القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقدم خطة أقل تكلفة لإنشاء "مدينة إنسانية" برفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قدّم خلال اجتماع وزاري مصغر خطة جديدة لإنشاء ما وصف بـ"مدينة إنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موضحة أن الخطة تُعد أسرع تنفيذًا وأقل تكلفة مقارنة بالمقترحات السابقة.

دوافع إنسانية أم حسابات سياسية؟

يأتي هذا الطرح في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والضغوط الدولية المتزايدة على تل أبيب لتوفير ممرات آمنة وملاجئ للمدنيين الفلسطينيين، وسط انتقادات واسعة للكارثة الإنسانية المتفاقمة في رفح.