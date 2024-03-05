صبا مبارك تتصدر موقع "إكس" بسبب بين السطور

تصدرت الفنانة صبا مبارك موقع التغريدات العالمي “أكس” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تالقها في الحلقات الاخيرة من مسلسل “ بين السطور ” .

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

كما تستعد صبا مبارك لعرض مسلسلها الجديد “ لحظة غضب ” خلال شهر رمضان القادم ، علي منصة watch it .



مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط .

اما في مجال السينما فيعرض لصبا مبارك حاليا فيلم أنف وثلاثه وعيون ، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.