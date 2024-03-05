عرض مسلسلي " لانش بوكس " و " بيت الرفاعي " على قناة الفجيرة

تعاقدت قناة الفجيرة الفضائية علي ارض عدد من الاعمال المصرية علي شاشتها خلال شهر رمضان الكريم ، ومنها مسلسل لانش بوكس من بطولة غادة عادل .

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

كما تعاقدت القناة علي عرض مسلسل “ بيت الرفاعي ” من بطولة أمير كرارة .

مسلسل «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي .