قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة جديدة في أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض الأبيض
تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة
مريض نفسي.. القبض على المتهم بترويع المارة بأحد شوارع الدقهلية
وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
مصر تكثف تحركاتها لتذليل العقبات أمام هدنة غزة.. مباحثات دبلوماسية مع الأطراف كافة
السيطرة على حريق في شقة بالهرم دون خسائر بشرية
لمحبي المغامرات والطبيعة.. وزارة السياحة تتوسع في برامج الرحلات الصحراوية
10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات
حماس تستولي على مسيّرات صينية لجيش الاحتلال
تصعيد إسرائيلي على الحدود السورية.. كتيبتان إضافيتان وتحذيرات من ضربات مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخريج الدفعة الثانية عشرة من الدبلومة المهنية في طب الإنجاب والجراحة DIRMAS

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، عن تخريج الدفعة الثانية عشرة من الدبلومة المهنية في طب الإنجاب والجراحة (DIRMAS)، بعد استكمال الأطباء الملتحقين البرنامج التدريبي المعتمد، والذي استمر لمدة عام كامل، وضم 70 طبيبًا من الحاصلين على الماجستير والزمالة المصرية في تخصص أمراض النساء والتوليد.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الوزارة لتطوير الكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة، من خلال رفع كفاءة الممارسين عبر برامج تعليمية متقدمة تجمع بين المحتوى النظري والتدريب العملي والإكلينيكي، بما ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية التخصصية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن دبلومة DIRMAS تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة المحلية والدولية، حيث أُجريت الامتحانات النهائية بالتعاون مع مستشفيات برمنجهام لصحة المرأة والطفل في المملكة المتحدة، ووفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا لمنح الشهادات المهنية.

وقال "عبد الغفار" إن البرنامج شمل 78 ساعة من المحاضرات النظرية المتخصصة في علاج نقص الخصوبة وتقنيات الإخصاب المساعد، إلى جانب 66 ساعة تدريبا عمليا على الموجات فوق الصوتية، وسحب البويضات، ونقل الأجنة، بالإضافة إلى التدريب على مناظير الرحم والبطن، كما تضمن البرنامج 156 ساعة تدريب إكلينيكي مباشر داخل مراكز متخصصة في التلقيح الصناعي، شملت تقييم الحالات، وأخذ التاريخ المرضي، وتطبيق البروتوكولات العلاجية، والمتابعة الدقيقة للخطوات العلاجية تحت إشراف مهني دقيق، مع توثيق جميع الأنشطة في سجل تدريبي شامل (Log Book).

تقديم برامج تعليمية تتماشى مع أحدث التطورات العالمية

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة عبد العزيز، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، أن الأكاديمية تواصل التزامها بتقديم برامج تعليمية تتماشى مع أحدث التطورات العالمية في المجال الطبي، وتسعى إلى تعزيز البيئة التدريبية المعتمدة على التفاعل المباشر، والخبرة السريرية، والتقنيات الحديثة، بالتعاون مع خبراء متخصصين من داخل مصر وخارجها.

وقالت “عبد العزيز” إن تخريج دفعات جديدة من الأطباء المتخصصين في مجالات هامة كطب الإنجاب والجراحة يسهم في سد الفجوات المهنية، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري وتطوير القدرات المهنية للكوادر الطبية.

الصحة الدبلومة المهنية DIRMAS وزارة الصحة الأطباء الماجستير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

وسام أبو علي

غضب عارم في الأهلي من وسام أبوعلي.. وتطورات جديدة بشأن العرض الأمريكي

ترشيحاتنا

أحمد مجدي

مسلسل فات الميعاد الحلقة 25.. أحمد مجدي يخسر قضية الحضانة بسبب طلاق أسماء أبو اليزيد

الهيئة العامة لقصور الثقافة

اليوم.. الثقافة تطلق الموسم الأول من مهرجان "صيف بلدنا" في العلمين

الليلة السادسة للموسم الصيفي

تألق فرق الفنون الشعبية على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

بالصور

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد