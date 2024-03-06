عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعبة العامة للسيارات: المستهلك المصري يقبل على الشراء أثناء ارتفاع الأسعار|فيديو

السيارات
السيارات

قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة لـ السيارات بالأتحاد العام للغرف التجارية، إن المستهلك المصري يقبل على شراء السيارات أثناء أرتفاع الأسعار، مؤكداً أن عند إزالة " الأوفر برايس" تعود السيارات إلى أسعارها الطبيعية.

 السيارات الاقتصادية الأكثر مبيعاً


وأضاف عمر بلبع  خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن السيارات الأقتصادية هي الفئة الأكثر مبيعاً حتى الأن و يتراوح سعرها بين 900 ألف جنيه ومليون.


وأشار رئيس الشعبة العامة للسيارات بالأتحاد العام للغرف التجارية إلى، أن هناك تأثير لحجم المدخل الدولاري على أسعار السيارات الفترة المقبلة.

السيارات شراء السيارات المستهلك السيارات الاقتصادية غرف التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا.. تفاصيل

تحرك جديد.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-3-2024

ترشيحاتنا

مع زيادة الطلب.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024 في الأسواق

الدستورية تحتفل بيوم الوفاء لجميع قضاتها .. اليوم

دعاء المسلم لنفسه بعد العبادات.. يرجى له القبول

هذه الحالات تحصل على المساعدات الاستثنائية بمشروع قانون «الضمان الاجتماعي»|تعرف عليها

عباية خليجي .. ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

200 جنيه دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستون مارتن على كورنيش جدة نهاية الأسبوع.. تفاصيل

بفستان مكشوف .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة |شاهد

السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024 وتوقعات الأبراج على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ