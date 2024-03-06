الشعبة العامة للسيارات: المستهلك المصري يقبل على الشراء أثناء ارتفاع الأسعار|فيديو

قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة لـ السيارات بالأتحاد العام للغرف التجارية، إن المستهلك المصري يقبل على شراء السيارات أثناء أرتفاع الأسعار، مؤكداً أن عند إزالة " الأوفر برايس" تعود السيارات إلى أسعارها الطبيعية.

السيارات الاقتصادية الأكثر مبيعاً



وأضاف عمر بلبع خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن السيارات الأقتصادية هي الفئة الأكثر مبيعاً حتى الأن و يتراوح سعرها بين 900 ألف جنيه ومليون.



وأشار رئيس الشعبة العامة للسيارات بالأتحاد العام للغرف التجارية إلى، أن هناك تأثير لحجم المدخل الدولاري على أسعار السيارات الفترة المقبلة.