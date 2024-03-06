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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

دودج تشارجر
دودج تشارجر

تستعد شركة دودج لإعادة تشارجر إلى الحياة بشكل جديد ومبتكر، حيث تخطط لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من هذه السيارة الأسطورية. 

وبهذه الخطوة الجريئة، تهدف دودج إلى جذب الانتباه والإعجاب من عشاق السيارات العضلية وعشاق التكنولوجيا على حد سواء.

تحول نحو الكهرباء

في عالم يشهد تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بالسيارات الكهربائية، تأتي خطوة دودج لإطلاق تشارجر الكهربائية لتلبية هذا التطور. 

بالرغم من أن السيارات العضلية التقليدية قد حظيت بشعبية كبيرة لدى محبي السرعة والأداء، إلا أن توفير خيار كهربائي يعكس استجابة دودج لمتطلبات السوق المتغيرة والتطورات التكنولوجية الحديثة.

 

أداء استثنائي

تتميز تشارجر الكهربائية المنتظرة بأداء استثنائي يجمع بين القوة العضلية والكفاءة البيئية. فبقوة 670 حصانًا، وتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.3 ثوانٍ فقط، تعد هذه السيارة إحدى أسرع السيارات الكهربائية المتاحة في السوق.

 

ما أهم ميزات دودج تشارجر؟

تشتمل تشارجر الكهربائية على العديد من الميزات المبتكرة التي تجعلها جاذبة لعشاق التكنولوجيا والأداء على حد سواء. 

 

فمن نظام الدفع الرباعي القياسي إلى ميزة PowerShot التي تضيف 40 حصانًا إضافيًا، وميزات السحب والتتبع والانجراف والدونات القابلة للتحديد، تقدم تشارجر تجربة قيادة ممتعة ومثيرة.


مع إعلان دودج عن إطلاق تشارجر الكهربائية، يعكس ذلك تحولًا هامًا في صناعة السيارات نحو التكنولوجيا النظيفة والقوة العضلية المحسّنة. 

 

وبينما يحتفظ عشاق السيارات العضلية بروحها وتاريخها، تعد هذه خطوة مهمة نحو مستقبل السيارات الكهربائية المثير.

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السيارة العضلية.. انطلاق دودج تشارجر الكهربائية بالكامل| ما أهم ميزاتها؟

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