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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تعلن إجراءات تحويل الطلاب والمقاصة العلمية

التفاصيل
التفاصيل
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن الجدول الزمني المنظم لإجراءات تحويل الطلاب إلى كليات الجامعة وإجراء المقاصة العلمية، وذلك في إطار حرصها على تنظيم عملية التحويل وفق آليات واضحة تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع توفير الوقت الكافي لإنهاء الإجراءات المختلفة بصورة دقيقة ومنظمة.

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن المرحلة الأولى من الجدول الزمني تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، وتتضمن استقبال أوراق المحتوى العلمي وبيانات الدرجات الخاصة بالطلاب الراغبين في التحويل إلى الجامعة، تمهيدًا لعرضها على الكليات المختصة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تمتد خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، وتشهد تنفيذ إجراءات المقاصة العلمية للطلاب الراغبين في التحويل، وذلك من خلال الكليات والبرامج الأكاديمية المراد التحويل إليها، بهدف تحديد المقررات الدراسية التي تم اجتيازها ومدى توافقها مع الخطط الدراسية المعتمدة بالجامعة.

وأشارت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، وتشمل إبلاغ الطلاب بنتائج المقاصة العلمية، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، إلى جانب سداد المصروفات الدراسية المقررة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وأكدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن اعتماد هذا الإطار الزمني يأتي انطلاقًا من حرصها على حسن تنظيم إجراءات التحويل وتيسيرها أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن وضوح الرؤية بشأن الموقف الأكاديمي لكل طالب قبل استكمال إجراءات القيد النهائي، فضلًا عن عدم تحميل الطلاب أي التزامات مالية قبل الانتهاء من إجراءات المقاصة العلمية وإعلان نتائجها بصورة رسمية.

ودعت الجامعة جميع الطلاب الراغبين في التحويل إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجامعة والكليات المختلفة، لضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة وإتمام إجراءات التحويل بنجاح وفي التوقيتات المقررة.

لمزيد من المعلومات: 

https://ninu.edu.eg/

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

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