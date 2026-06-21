انتظام اللجان وإجراءات مشددة وحوادث مفاجئة.. أبرز مشاهد اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة في المحافظات

انطلقت امتحانات الثانوية العامة في مختلف المحافظات وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب في أول أيام ماراثون الامتحانات.

وبينما شهدت بعض المحافظات حالة من الانضباط والالتزام داخل اللجان، برزت عدة مواقف إنسانية ووقائع طارئة رافقت اليوم الأول، تنوعت بين تعرض طالب لحادث قبل دخوله الامتحان، وإصابة ملاحظ بحالة إغماء أثناء أداء مهام عمله، في الوقت الذي كثفت فيه المحافظات جهودها لتيسير وصول الطلاب إلى مقار اللجان ومتابعة سير الامتحانات ميدانيًا.

إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا

في محافظة قنا، أصيب ملاحظ بأحد لجان الثانوية العامة بقنا، بحالة إغماء أثناء مشاركته فى أعمال الملاحظة لأحد اللجان بنطاق مركز قوص جنوب قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة وجرى نقل الملاحظ إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وأخطرت غرفة العمليات المركزية بإصابة الملاحظ بحالة إغماء، لتوفير البديل واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

محافظ المنوفية يتفقد عددا من اللجان

وفي أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات لمتابعة الحالة العامة والاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية والوقوف علي مدي الإنضباط لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، رافقه الاستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، نهي حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

تفقد محافظ المنوفية اللجان الامتحانية بمدارس الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي ( الثانوية القديمة بنات ) ، الإعدادية الثانوية الرياضية بنات ، واطمئن علي انتظام أعمال الامتحانات وتوافر كافة التجهيزات اللازمة وتطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، ووجه المحافظ بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

وسائل نقل إضافية في المنوفية

ووجه المحاسب رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم على النواب ورؤساء الوحدات القروية كلا في نطاقه بالمرور على مواقف السيارات والسرفيس للتأكد من توافر جميع وسائل النقل والمواصلات لنقل الطلاب من القرى إلى لجان الامتحانات .

حيث تم الدفع بوسائل مواصلات إضافية لنقل الطلاب حرصاً على عدم ضياع الوقت تسهيلاً على الطلاب والوصول للجان بالوقت المناسب .

ووجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الأمتحانات بسهولة ويسر.

انتظام طلاب الثانوية العامة بلجان جنوب سيناء

وفي جنوب سيناء، سادت حالة من الانضباط والانتظام لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق أول أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي الحالي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة هدفت إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.

وشهدت اللجان انتظامًا ملحوظًا في دخول الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تم تطبيق جميع الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما في ذلك إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في أعمال الغش، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الاستعدادات الشاملة، تواجدت قوات المرور والإسعاف والحماية المدنية بمحيط اللجان منذ الصباح الباكر، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات أمام مقار الامتحانات، مع التأكيد على عدم السماح بتجمع أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ لضمان توفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد، اليوم، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية خلال الفترة الأولى، فيما أدوا امتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت منذ الصباح الباكر انتظام فتح اللجان واستقبال الطلاب، مشيرة إلى أن جميع اللجان بدأت أعمالها في المواعيد المحددة دون رصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

وأضافت أن المديرية تواصل المتابعة اللحظية لسير الامتحانات من خلال التنسيق المستمر مع رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العمل والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء اليوم الامتحاني.

وأوضحت أن جميع اللجان جرى تجهيزها طبيًا من خلال توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، فضلًا عن تزويدها بالمراوح ومبردات المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مريحة.

وشددت مدير المديرية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير أقصى درجات الهدوء داخل اللجان، مع تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، بما يضمن خروج بالشكل اللائق والمأمول.

إصابة طالب بالدقهلية صدمه سكوتر قبل دخوله الامتحان

وفي الدقهلية، أُصيب طالب بالثانوية العامة أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين بالمنصورة، إثر تصادم سكوتر به أثناء دخوله أداء الامتحان.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة طالب أثناء توجهه إلى اللجنة، بعد اصطدام سكوتر به أمام المدرسة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الطالب محمد محمود رزق، 18 عامًا، بجرح قطعي في الساق اليمنى.

وتم إسعاف الطالب داخل اللجنة، ورفض نقله إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.