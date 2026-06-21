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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصداقة مواقف.. طالب يساند صديقه على عكاز أثناء دخوله لجنة الثانوية العامة بقنا

لجنة ثانوية عامة بقنا
لجنة ثانوية عامة بقنا
يوسف رجب

عكس موقف انسانى أمام لجنة ثانوية عامة بقنا، قيمة الصداقة بين الأصدقاء، حيث بادر أحد الأشخاص بمساعدة صديق المصابه ومساندته أثناء دخول لجنة الثانوية العامة فى أول أيام انطلاقها بقنا.

المشهد الإنسانى، رصدته عدسات الكاميرات وأعين المتابعين لامتحانات الثانوية العامة، أمام أحد اللجان بمدينة دشنا، حيث تكفل بمساندة صديقه حتى إدخاله اللجنة.


وأكد شهود عيان أن الطالب مصاب بكسر فى القدم، ما استدعى أن يستعين بعكاز، حتى يتمكن من الحركة، لكن صديقه أصر على مرافقته إلى لجنة الامتحانات، والاطمئنان على دخوله إلى اللجنة.

وأشاد المتواجدون أمام اللجنة، بالموقف الانسانى للصديق، وحرصه على فتح الطريق أمام صديقه وتسيير عملية الدخول إلى الامتحان.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.
 



 

قنا موقف انسانى الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة أخبار قنا

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