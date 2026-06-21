توفير سيارات إسعاف أمام لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

دفعت هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الوادي الجديد بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2025 /2026، وذلك ضمن خطة متكاملة للتأمين الطبي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الفورية للطلاب والعاملين باللجان طوال فترة الامتحانات.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية القريبة من اللجان الامتحانية، مع تجهيز فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ خلال انعقاد الامتحانات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم.



وشهدت اللجان بالوادي الجديد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تمركز سيارات الإسعاف في مواقعها المحددة أمام مقار الامتحانات، مع جاهزية كاملة للأطقم الطبية والمسعفين للتدخل السريع في حال حدوث أي حالات إغماء أو إجهاد حراري أو أي ظروف صحية طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة.