تأمين شامل ومتابعة لحظية .. المحافظون يتابعون انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرف العمليات ولجان الامتحانات|صور

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تابع المحافظون سير أعمال الامتحانات من داخل غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب.

بورسعيد

تابع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، خلال تفقده غرفة عمليات الامتحانات بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والحسيني راغب مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

وأكد المحافظ انتظام العمل بجميع اللجان وعدم تلقي أي شكاوى مع انطلاق الامتحانات، كما اطمأن على تمكن الطلاب من أداء امتحان مادة التربية الدينية في أجواء مناسبة، مع توافر كافة سبل الراحة والهدوء والأمان، واستعداد جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الكامل للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأوضح أن 7428 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام ببورسعيد، موزعين على 17 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم انتهت من تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والبالغ عددها 10 استراحات.

ووجه المحافظ بالاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بحكمة وهدوء وضبط النفس، وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات ودخول الطلاب والطالبات إلى اللجان، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر متابعة لحظية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة سبل الرعاية للطلاب والطالبات، وضمان حسن سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، ورفع الإشغالات، ومنع أي معوقات قد تؤثر على انسيابية الحركة أو راحة الطلاب.

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في شفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بمختلف قطاعاته يعمل ميدانيًا لتأمين المناخ المناسب للطلاب، والتأكد من توافر جميع متطلبات الأداء الجيد داخل اللجان، دعمًا لمسيرتهم التعليمية.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة هذا العام 72 ألفًا و997 طالبًا وطالبة، موزعين على 172 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقد شهدت اللجان صباح اليوم انتظامًا كاملًا في دخول جميع الطلاب.

المنوفية

في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، أجرى اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، جولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات، لمتابعة الحالة العامة والاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والوقوف على مدى الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، ونهى حبيب مدير إدارة شبين الكوم التعليمية، وسيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتفقد المحافظ اللجان الامتحانية بمدارس الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي (الثانوية القديمة بنات)، والإعدادية الثانوية الرياضية بنات، واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر كافة التجهيزات اللازمة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، موجهًا بتوفير المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الأولى، وامتحان مادة التربية الوطنية في الفترة الثانية.

وخلال جولته، أكد محافظ المنوفية ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، مشددًا على أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية، كل في نطاقه، برفع درجة الاستعداد القصوى بمحيط اللجان، والتعامل الفوري مع أي إشغالات، وتكثيف أعمال النظافة، وتحسين البيئة المحيطة بالمدارس.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي معوقات والعمل على حلها، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

يُذكر أن محافظة المنوفية جهزت 104 لجان امتحانية لاستقبال 46 ألفًا و818 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة لأداء امتحانات الثانوية العامة.