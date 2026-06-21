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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حافظ إبراهيم .. صوت النيل الذي حول آلام الشعب إلى قصائد خالدة

حافظ إبراهيم
حافظ إبراهيم
جمال الشرقاوي

في تاريخ الأدب العربي شعراء كثيرون أجادوا نظم القصيدة، لكن قلة منهم استطاعوا أن يصبحوا صوتًا لأمة بأكملها، وحين يذكر الشعر الوطني والاجتماعي في مصر، يتقدم اسم حافظ إبراهيم بوصفه الشاعر الذي لم يكتف بوصف الواقع، بل عاشه بكل ما فيه من آمال وآلام، حتى استحق أن يلقب بـ«شاعر الشعب» و«شاعر النيل».

وفي ذكرى رحيله، التي توافق 21 يونيو من كل عام، يستعيد الوسط الثقافي سيرة شاعر استثنائي ارتبط اسمه بالوجدان المصري والعربي، وترك إرثًا أدبيًا ما زال حاضرًا بعد أكثر من تسعين عامًا على وفاته.

ولد محمد حافظ إبراهيم عام 1872 على متن سفينة راسية في نهر النيل بالقرب من ديروط بمحافظة أسيوط، في مشهد يبدو وكأنه نبوءة مبكرة للعلاقة التي ستجمعه بالنيل طوال حياته، حتى صار أحد أشهر الأصوات الشعرية التي تغنت بمصر وأهلها، ولم تكد سنوات طفولته الأولى تبدأ حتى فقد والده، ثم والدته بعد ذلك بسنوات، ليعيش اليتم مبكرًا ويعرف قسوة الحياة منذ نعومة أظفاره.

انتقل الصبي الصغير إلى القاهرة ثم إلى طنطا تحت رعاية خاله، وهناك بدأت ملامح شخصيته تتشكل بين ضيق العيش وشغفه بالعلم والمعرفة، وقد ترك لنا واحدة من أشهر رسائله الشعرية عندما شعر بأنه أصبح عبئًا على خاله، فكتب أبياتًا ساخرة وغادر المنزل، في مشهد يكشف مبكرًا عن حسه الشعري وروحه المتمردة.

امتلك حافظ إبراهيم ذاكرة نادرة أثارت دهشة معاصريه، فقد كان قادرًا على حفظ القصائد والنصوص الطويلة بعد قراءتها مرات قليلة، حتى وصفه أصدقاؤه بأنه من عجائب الزمان، ولم تكن موهبته مقتصرة على الحفظ فقط، بل تجلت في قدرته على تطويع اللغة العربية وإخراجها في صور شعرية قوية ومؤثرة.

ومع بدايات القرن العشرين، أصبح حافظ إبراهيم أحد أبرز شعراء مصر والعالم العربي، وتميز شعره بالالتصاق بقضايا الناس وهمومهم اليومية، فلم يكن شاعر القصور أو النخب، بل شاعر الشارع المصري. كان يتابع الأحداث السياسية والاجتماعية بعين المراقب وقلب المواطن، ثم يحولها إلى قصائد تشعل الحماسة أو تثير التفكير أو تبث الأمل.

ولذلك لم يكن غريبًا أن يلقبه أمير الشعراء أحمد شوقي بـ«شاعر النيل»، وأن يطلق عليه الجمهور لقب «شاعر الشعب»، فقد وجد المصريون في شعره تعبيرًا صادقًا عن مشاعرهم تجاه الاحتلال والظلم والفقر وقضايا النهضة والإصلاح.

ومن أبرز ما يميز تجربة حافظ إبراهيم انحيازه الدائم للهوية العربية واللغة العربية، وتعد قصيدته الشهيرة «اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها» واحدة من أهم القصائد التي دافعت عن لغة الضاد، حيث جسد اللغة العربية في صورة أم تشكو إهمال أبنائها، وهي قصيدة ما زالت تتداول حتى اليوم باعتبارها من روائع الشعر العربي الحديث.

كما عرف حافظ بمواقفه الوطنية الجريئة، فهاجم الاستعمار وانتقد الامتيازات الأجنبية التي كانت تمنح الأجانب امتيازات تفوق ما يحصل عليه أبناء الوطن، وكان يرى أن النهضة لا تتحقق إلا بالعلم والعمل والوعي، لذلك جاءت قصائده حافلة بالدعوة إلى الإصلاح والتقدم.

وعلى المستوى الإنساني، عرف حافظ إبراهيم بخفة ظله وسرعة بديهته وحضوره اللافت في المجالس الأدبية، وكانت النوادر تروى عنه كما تروى قصائده، حتى أصبح شخصية محبوبة بين الأدباء والمثقفين، كما جمعته صداقة وثيقة بأحمد شوقي، وشكل الاثنان ثنائيًا بارزًا في تاريخ الشعر العربي الحديث، رغم اختلاف أسلوب كل منهما ومدرسته الشعرية.

ولم تقتصر إسهامات حافظ إبراهيم على الشعر فقط، بل ترك عددًا من الأعمال الأدبية والفكرية المهمة، من أبرزها ترجمته لرواية «البؤساء» للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، فضلًا عن كتاباته في التربية والاقتصاد والنقد الاجتماعي.

وفي صباح يوم 21 يونيو عام 1932، أسدل الستار على حياة شاعر الشعب، رحل حافظ إبراهيم عن عمر ناهز الستين عامًا، تاركًا خلفه تراثًا أدبيًا وإنسانيًا كبيرًا، وعندما وصل خبر وفاته إلى أحمد شوقي، الذي كان يقضي إجازته في الإسكندرية، تأثر بشدة ورثاه بقصيدته الشهيرة التي استهلها بقوله: «قد كنت أوثر أن تقول رثائي
يا منصف الموتى من الأحياء».

وبعد أكثر من تسعة عقود على رحيله، لا يزال حافظ إبراهيم حاضرًا في الذاكرة الثقافية العربية، فقصائده لم تكن مجرد كلمات موزونة، بل وثائق حية سجلت نبض المجتمع المصري في مرحلة مهمة من تاريخه، ولهذا بقي شاعرًا للشعب بحق، وصوتًا صادقًا عبّر عن آمال الناس وآلامهم، وجعل من الشعر رسالة وطنية وإنسانية خالدة.

تاريخ الأدب العربي الشعر الوطني حافظ إبراهيم شاعر الشعب شاعر النيل

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