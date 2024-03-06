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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء السبع: 25% انخفاضاً في أسعار السيارات بعد الإعلان عن مشروع «رأس الحكمة»|فيديو

السيارات
السيارات

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة لـ السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  معظم تجار السيارات خفضوا الأسعار خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن أسعار السيارات انخفضت حوالي 25%  بعد الإعلان عن مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة".

 أسعار السيارات مرهونة بثبات سعر العملة المحلية

وأضاف علاء السبع خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن أسعار السيارات مرهونة بثبات سعر العملة المحلية، لافتاً إلى أن أي تحريك لقيمة الجنيه سيؤثر على الجمارك وبالتالي على أسعار السيارات.

وفي سياق متصل، أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستهلك المصري يُقبل على شراء السيارات أثناء ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن عند إزالة "الأوفر برايس" تعود السيارات إلى أسعارها الطبيعية.

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