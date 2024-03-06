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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تخفض أسعار أريا 2024 مع اشتداد حروب السيارات الكهربائية

صدى البلد

انضمت نيسان إلى موجة التخفيضات الكبيرة في الأسعار في سوق السيارات الكهربائية مع احتدام المنافسة. وخفضت الشركة اليابانية أسعار مجموعة أريا 2024 في الولايات المتحدة، بتخفيضات تصل إلى 6000 دولار.

 

تعتبر هذه الأخبار جيدة لأولئك الذين ينتظرون بفارغ الصبر سيارة نيسان الكهربائية الأكثر إثارة للإعجاب، ولكنها ليست أخبارًا جيدة لأولئك الذين اشتروا طراز 2023 العام الماضي. 

في قاعدة تشكيلة أريا لعام 2024، يوجد طراز Engage FWD. يأتي هذا الطراز مزودًا بحزمة بطارية بقدرة 63 كيلووات في الساعة ويبدأ الآن بسعر 39,950 دولارًا، مما يوفر توفيرًا قدره 3,600 دولار مقارنة بطراز العام الماضي. 

 

وتتوفر أيضًا ثلاثة إصدارات إضافية للدفع الأمامي من نيسان أريا، كل منها مزود ببطارية أكبر تبلغ 87 كيلووات في الساعة. تبدأ الأسعار من 41.190 دولارًا أمريكيًا لسيارة Venture+ FWD (أقل من 47.190 دولارًا أمريكيًا)، ومثل Engage، فهي تتميز بمحرك كهربائي بقوة 214 حصانًا.

يرتفع سعر MSRP إلى 44,190 دولارًا أمريكيًا لـ Evolve + FWD (انخفاضًا من 50,190 دولارًا أمريكيًا)، ويبدأ سعر Empower + FWD من 47,960 دولارًا أمريكيًا، مما يوفر توفيرًا كبيرًا قدره 5,730 دولارًا أمريكيًا مقارنة بعام 2023. ينتج كل من Evolve + FWD و Empower + FWD 238 حصانًا. تمت إزالة Ariya Premiere FWD بسعر يبدأ من 54.690 دولارًا في عام 2023 من النطاق.

 

كما تتوفر اصدارات الدفع الرباعي بأربعة طرازات تبدأ من 43.590 دولارًا أمريكيًا لـ Engage e-4ORCE ببطارية 63 كيلووات في الساعة مقارنة بـ 47.190 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي. 

يبدأ طراز Engage+ e-4ORCE المزود بحزمة 87 كيلووات في الساعة بسعر 45,190 دولارًا أمريكيًا أو أقل بـ 6000 دولار أمريكي عن العام الماضي، في حين يبدأ سعر Evolve+ e-4ORCE وPlatinum+ e-4ORCE، وكلاهما مع حزمة 87 كيلووات في الساعة، بسعر 48190 دولارًا أمريكيًا و54190 دولارًا أمريكيًا، وكلاهما يمثل توفيرًا قدره 6000 دولار أمريكي. 

 

توفر Ariya Engage e-4ORCE قوة 335 حصانًا من محركاتها الكهربائية المزدوجة بينما تتمتع جميع إصدارات الدفع الرباعي الأخرى بقوة 389 حصانًا.

 

 

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