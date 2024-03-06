6 أسابيع.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

كشف الاعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن أصابة نجم الأهلي أليو ديانج عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: ديانج يغيب 6 أسابيع وارتياح في الأهلي.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.