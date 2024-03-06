بعد واقعة طالبة العريش.. شاب يبتز فتاة بمقاطع خاصة والأمن يضبطه| تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: "بعد أيام من واقعة "طالبة العريش".. فتاة تتهم شابًّا بابتزازها بمقاطع خاصة في الجيزة والأمن يضبطه".



بعد أيام من واقعة طالبة العريش التي تعرضت لابتزاز من أصدقائها قبل أن تنهي حياتها، شهدت محافظة الجيزة واقعة مشابهة حينما حررت طالبة محضرًا ضد زميلها تتهمه فيه بابتزازها بصور مُخلة.



ساومها لتنفيذ رغباته

وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطه بعدما تلقت إخطارًا بحضور فتاة عمرها 18 سنة تحرر محضرًا ضد زميل لها، وقالت الفتاة إن زميلها حصل على فيديوهات خاصة لها وأرسلها إلى أحد زملائها في المدرسة ثم ساومها بعد ذلك لتنفيذ رغباته.



وبمواجهو الطالب المتهم أقر بارتكاب الواقعة وأنه أرسل الفيديوهات إلى أحد أصدقائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة