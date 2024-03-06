بعد طالبة العريش.. فتاة بالجيزة تتعرض لابتزاز من حبيبها.. وهذه عقوبة المتهم

يبدو أن حوادث الإبتزاز أصبحت سمة فى المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة، فبعد ما شهدت الأيام القليلة الماضية واقعة طالبة العريش ، جاءت واقعة جديدة بطلتها هذه المرة فتاة الجيزة التى تعرضت لابتزاز من حبيبها بعد ما أرسل صورها لصديقه.

وقعت طالبة الجيزة ضحية لابتزاز من زميل لها، حيث نشبت بينهما علاقة عاطفية قامت خلالها بإرسال صور خاصة له، وبعد ذلك قطعت هذه العلاقة إلا أن الشاب قام بابتزازها وأرسل الصور لصديق له وقام الأخير بتهديدها بفضح الصور إذا لم تستجب له لإقامة علاقة معها، إلا أن الفتاة حررت محضرا بالواقعة.

القصة الكاملة لتهديد وابتزاز طالبة الجيزة

كادت طالبة الجيزة لأن تقع ضحية لطالبين مثل طالبة العريش نيرة أشرف، حيث كانت تربط طالبة الجيزة علاقة عاطفية مع زميل لها، إلا أنها قطعت هذه العلاقة فقام الشاب باستغلال صور خاصة بينهما وأرسلها إلى صديق له، وقام الأخير بإرسال رسالة لها عبر تطبيق الواتس آب هددها فيها بالانصياع لأوامره أو فضحها.

طالبة الجيزة سردت تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث أخبرت أسرتها بأنها تتعرض لمحاولات ابتزاز بفضحها كبيرة، وأنها كانت على علاقة عاطفية مع زميل لها في المدرسة وقطعت هذه العلاقة إلا أن زميلها استغل الصور الخاصة بينهما وقام بإرسالها إلى زميله الذي قام بابتزازها وتهديدها بفضحها.

وقالت طالبة الجيزة أنها تلقت رسالة عبر تطبيق الواتس آب من رقم مجهول مدون بها - أنا عارف أنك مش تمام - وبعد ذلك قام نفس الرقم بإرسال رسالة لها أخرى طالبها فيها بالانصياع لأوامره لإقامة علاقة معه وفي حالة رفضها هددها بأنه سيقوم بنشر الصور الخاصة بها، وسردت الفتاة قصتها إلى أسرتها وقامت بتحرير محضرا في قسم الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة المنيرة الغربية تضمن ورود بلاغا من طالبة ووالدها أفادت فيه بتعرضها لعملية ابتزاز وتهديدات على يد شخص مجهول، حيث تم فحص الهاتف المحمول الخاص بالفتاة وتوصلت التحريات لصحة البلاغ وتم تحديد رقم الهاتف المرسل منه رسائل التهديدات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم بتهديد طالبة الجيزة وبمواجهته قرر بأنها أرسلت له الصور بمحض إرادتها، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.