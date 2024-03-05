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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصة طالبة الجيزة.. حبيبها أرسل صورها لصديقه والأخير ابتزها بالفضيحة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

وقعت طالبة الجيزة ضحية لابتزاز من زميل لها، حيث نشبت بينهم علاقة عاطفية قامت خلالها بإرسال صورا خاصة له، وبعد ذلك قطعت هذه العلاقة إلا أن الشاب قام بابتزازها وأرسل الصور لصديق له وقام الأخير بتهديدها بفضح الصور إذا لم تستجيب له لإقامة علاقة معها، إلا أن الفتاة حررت محضرا بالواقعة.

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القصة الكاملة لتهديد وابتزاز طالبة الجيزة

كادت طالبة الجيزة لأن تقع ضحية لطالبين مثل طالبة العريش نيرة أشرف، حيث كانت تربط الطالبة علاقة عاطفية مع زميل لها، إلا أنها قطعت هذه العلاقة فقام الشاب باستغلال صور خاصة بينهما وأرسلها إلى صديق له، وقام الأخير بإرسال رسالة لها عبر تطبيق الواتس آب هددها فيها بالانصياع لأوامره أو فضحها.

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طالبة الجيزة سردت تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث أخبرت أسرتها بأنها تتعرض لمحاولات ابتزاز بفضحها كبيرة، وأنها كانت على علاقة عاطفية مع زميل لها في المدرسة وقطعت هذه العلاقة إلا أن زميلها استغل الصور الخاصة بينهما وقام بإرسالها إلى زميله الذي قام بابتزازها وتهديدها بفضحها.

وقالت طالبة الجيزة أنها تلقت رسالة عبر تطبيق الواتس آب من رقم مجهول مدون بها - أنا عارف أنك مش تمام - وبعد ذلك قام نفس الرقم بإرسال رسالة لها أخرى طالبها فيها بالانصياع لأوامره لإقامة علاقة معه وفي حالة رفضها هددها بأنه سيقوم بنشر الصور الخاصة بها، وسردت الفتاة قصتها إلى أسرتها وقامت بتحرير محضرا في قسم الشرطة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة المنيرة الغربية تضمن ورود بلاغا من طالبة ووالدها أفادت فيه بتعرضها لعملية ابتزاز وتهديدات على يد شخص مجهول، حيث تم فحص الهاتف المحمول الخاص بالفتاة وتوصلت التحريات لصحة البلاغ وتم تحديد رقم الهاتف المرسل منه رسائل التهديدات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم بتهديد طالبة الجيزة وبمواجهته قرر بأنها أرسلت له الصور بمحض إرادتها، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طالبة الجيزة طالبة العريش نيرة قسم شرطة المنيرة عملية ابتزاز علاقة عاطفية المنيرة الغربية

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