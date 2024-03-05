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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص في حريق شقة سكنية بإمبابة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إصابة شخص جراء حريق شقة سكنية في منطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية الخاصة بالمصاب وكذا انتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب اشتعال الحريق وكشف ملابساته، وكذا إعداد تقرير بالتلفيات التي خلفها الحريق.

أجهزة أمن الجيزة كانت قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالأهالي أفاد بتصاعد الأدخنة من شقة سكنية في عقار بمنطقة إمبابة في شارع الوحدة.

على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية الأخرى.

وتبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة مباحث الجيزة إصابة شخص باختناق جراء الحريق الذي اندلع في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من 5 طوابق.

الجيزة امبابة حريق شقة سكنية النيابة العامة الحماية المدنية

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