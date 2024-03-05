ماتت مقهورة.. بعد 6 أيام شقيقة طالبة العريش تفجر مفاجأة

في الساعات القليلة الماضية، تصدر هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقًا) باسم “حق طالبة العريش”، يكشف عن جريمة في جامعة العريش راحت ضحيتها طالبة أنهت حياتها بيدها.

شاهد الفيديو:

تضمن الهاشتاج مجموعة كبيرة من التغريدات التي توضح انتحار طالبة بجامعة العريش تدعى نيرة بأولى كلية الطب البيطري، لتتخلص من جريمة ابتزاز تعرضت لها من قبل زملائها.

وفقًا للتغريدات، نشبت مشادة كلامية بين طالبة العريش وزميلة لها، ما دفع الأخيرة – مقيمة معها في سكن الطالبات – إلى أن تلتقط صورًا للمجني عليها وهي في "الحمام".

ووفقًا لرواية أخرى، قامت إحدى الزميلات بأخذ صور خادشة للحياة للمجني عليها من على هاتفها المحمول دون علمها.

ثم تم إرسال هذه الصور لصديق الزميلة التي تشاجرت معهم وهو زميل معهم بنفس الجامعة.