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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دجاج استربس

دجاج استربس
دجاج استربس

دجاج استربس (Chicken Estrep) هو طبق شهير في المطبخ اللبناني، إليك طريقة عمل دجاج استربس، للشيف أماني عز.

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المكونات لعمل دجاج استربس

صدور دجاج مقطعة إلى شرائح رفيعة
عصير ليمونة واحدة
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
4 فصوص ثوم مفرومة
2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي
2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الكركم
1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

كوب دقيق
بصلة مفرومة ناعمًا
زيت زيتون إضافي للقلي

طريقة عمل دجاج استربس

في وعاء، قم بتخليط عصير الليمون والثوم والبصل والملح والفلفل الأسود والزبادي وصلصة الطماطم وزيت الزيتون والتوابل (الكمون، الكركم، الكزبرة المطحونة) حتى تحصل على خليط متجانس.
ضع شرائح الدجاج في الخليط واتركها تتبل لمدة 30 دقيقة على الأقل.
سخن زيت الزيتون في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
أضف الدقيق وقلبه حتى يصبح شفافًا وناعمًا.
أضف شرائح الدجاج إلى المقلاة وقلبها حتى تنضج وتتحمر من الجوانب الخارجية. قد يستغرق ذلك حوالي 5-7 دقائق.
بعد أن ينضج الدجاج، قم بتصفيته من الزيت واستخدم ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.
قدم دجاج استربس ساخنًا ويمكن مرافقته بالخبز العربي والسلطات الجانبية المفضلة لديك.


تذكر أن الوقت والحرارة قد تختلف قليلاً حسب سماكة شرائح الدجاج واحتياجاتك الشخصية، لذا يجب مراقبة الطبخ والتأكد من أن الدجاج قد نضج تمامًا ويكون آمنًا للاستهلاك.

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