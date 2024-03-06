قبل رمضان .. طريقة تجفيف البرقوق لعمل القراصيا

القرصيا، تتمتع بمذاق محبب لدي الأغلبية، ولها العديد من الفوائد الصحية، ولكن هل جربتي يوما ما عمل القرصيا فى المنزل، إليك أفضل طريقة لتجفيف البرقوق لعمل القراصيا في المنزل للشيف الشربيني.

طريقة تجفيف البرقوق لعمل القراصيا

لتجفيف البرقوق واستخدامه في صنع القراصيا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اختيار البرقوق المناسب: اختر برقوقًا ناضجًا ونضجه يكون مثاليًا للاستخدام في القراصيا، يفضل اختيار البرقوق الناضج والمستوٍ من النضج وليس مفروطًا فيه.

غسل البرقوق: قبل بدء عملية التجفيف، قم بغسل البرقوق جيدًا بالماء البارد لإزالة الأوساخ والشوائب.

تقطيع البرقوق: قطع البرقوق إلى شرائح رقيقة بسمك يتراوح بين 1/4 إلى 1/2 سم. يمكنك إزالة النواة أو تركها حسب تفضيلك.

تجفيف البرقوق بالشمس: قم بتنظيم الشرائح المقطعة على رفوف مجفف الفاكهة أو صواني خاصة بالتجفيف. ضع الشرائح في مكان مشمس وجاف ومهوى، يجب أن يكون هناك تهوية جيدة حول الشرائح للسماح بتجفيفها بشكل صحيح.

تحول الشرائح بانتظام: قم بتحويل الشرائح بانتظام لضمان تجفيفها بشكل متساوٍ. قد تستغرق عملية التجفيف بين 3 إلى 5 أيام تقريبًا حتى يتم تجفيف البرقوق بالكامل وتصبح هشة وجافة.

التخزين الصحيح: بعد أن يتم تجفيف البرقوق بالكامل، قم بتخزينها في وعاء محكم الإغلاق أو أكياس تجميد محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف، يمكنك استخدام البرقوق المجفف في صنع القراصيا عند الحاجة.

لاحظ أنه يمكنك أيضًا استخدام آلة تجفيف الفاكهة إذا كانت لديك وتتوفر لديك، تساعد هذه الآلة في تسريع عملية التجفيف وتحسين النتائج.