خبر صادم بشأن مهاجم الأهلي قبل مباراة نهائي كأس مصر

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: “موديست يقود هجوم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التشكيل المتوقع لمباراة القمة”.

وجاء في الفيديو أن مباراة نهائي كأس مصر ستقام يوم الجمعة المقبلة بين النادي الأهلي، ونادي الزمالك بالمملكة العربية السعودية.

وسام مصابًا

وأوضح التقرير أن الكابتن مدحت شلبي قال إن النادي الأهلي حسم مركز الهجوم، وأن موديست سيكون مهاجم الأهلي بالمباراة، وأن وسام أبو علي لن يكون له دور بالمباراة، موضحًا أن وسام مصابًا.

وأضاف أن تشكيل الأهلي سيكون حراسة المرمى مصطفى شوبير، أمامه محمد هاني، وعلى معلول، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وفي الوسط، سيكون هناك إمام عاشور، ومعه مروان عطية، وبنسبة كبيرة سيكون بين عمرو السولية، وأحمد كوكا.

ولفت إلى أن خط الهجوم سيكون موديست هو مهاجم الأهلي، وسيتم الدفع بـ تاو، والتفكير في حسين الشحات أو رضا سليم".