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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلاف على مركزين بالزمالك.. مفاجأة قبل لقاء القمة الجمعة المقبلة

صدى البلد

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" خلاف على مركزين في الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التشكيل المتوقع لمباراة القمة".

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وجاء في الفيديو أن هناك خلافا في نادي الزمالك على مركزين، الأول في حراسة المرمى، هل سيتم البدء بـ محمد صبحي، حارس نادي الزمالك، أم محمد عواد، وهناك خلاف أيضًا عن اللاعب الذي سيلعب رقم 6 بجوار دونجا.


وأوضح التقرير أن الكابتن مدحت شلبي قال إن الأقرب لحراسة مرمى الزمالك في نهائي الكأس، هو محمد صبحي، وأن عبد الله السعيد سيبدأ، وسيكون له دور في المباراة القوية التي ستقام يوم الجمعة المقبلة بالسعودية. 

وتابع هناك نجوم ستشارك بشكل أساسي بالزمالك مثل:" عمر جابر، وأحمد فتوح، وحسام عبد المجيد، وسيشارك، دونجا، وعبد الله السعيد، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي".


 

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