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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حقوق الإنسان والقانون.. ندوة تثقيفية بجامعة طيبة التكنولوجية

صدى البلد

عقدت وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، ندوة تثقيفية لطلاب الجامعة، للتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، تحت إشراف الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة.

 

تناولت الندوة التي ألقاها، أحمد عبدالجواد، أخصائي الشئون القانونية بالجامعة، مفهوم وخصائص ومصادر حقوق الإنسان لغة واصطلاحاً من وجهة نظر القانون، والاستراتيجية الوطنية وخطة الدولة المصرية من عام 2021 حتي 2026.

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كما تناولت الندوة النتائج المستهدفة للاستراتيجية الوطنية المصرية، والتي تبلورت نتائجها في تعيين المرأة في الوظائف القضائية، والاهتمام بذوي الإعاقة، والشباب وكبار السن، وكذلك التأكيد على حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة والحياة، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.

 

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، أهمية عقد الندوات التثقيفية التي تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بين الطلاب، لافتا إلى أن الوحدة ستعقد العديد من الندوات وورش العمل في الفترة المقبلة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري.

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