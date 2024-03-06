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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يتفقد كورنيش المحله وكورنيش محله ابو علي ورصف شارع الوحدة العربية

محافظ الغربية يتابع سير الأعمال في مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجوله في السابعة من صباح اليوم، الأربعاء، لمتابعة سير الأعمال في مشروعات الرصف والتطوير بمركز ومدينة المحلة الكبرى، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 

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وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي وصلت نسبة التنفيذ به الى 83%، ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم استكمال اعمال التدبيش على بحر الملاح أمام كوبرى الشركة  وإزالة الكحلة القديمة واستكمال أعمال فرد وتشغيل السن، بالإضافة إلى استكمال صب قواعد الأعمدة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد كورنيش محلة أبو علي بمركز المحلة، حيث يتم رصف وتطوير الكورنيش من خلال تغطية مصرف نمرة 5 بطول 735م، وتدبيش جسر بحر الملاح بطول 441 م، وإنشاء رصيف للمشاه بطول 660 م، وإنشاء طريق عبارة عن اتجاهين بعض 6.6 م، وإنشاء طريق خدمة بعرض 6 م لإيجاد متنفس حضاري للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

فضلا عن تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة الكبرى عملية رد الشيء لأصله طول 380 وعرض 8 م
تم إزالة الطبقة الإسفلتية والأرصفة، وجار قطع الفرمة للشارع.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين. 

وأشار  إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية في الشبكة على مستوى الجمهورية.

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واستمرت الجولة بتفقد مركز تجميع الالبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2.

ويتكون المشروع من محطة استقبال اللبن، ومحطة تبريد اللبن، ومحطة تعقيم وتطهير الخطوط، ومحطة البسترة، ومعمل، زمكاتب إدارية، وميزان بسكول، ومنافذ عرض المنتجات، ومرفق خمات الخطوط، وكهرباء، وصرف، وغلايات بخار، ومبردات".

وأوضح محافظ الغربية أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60%، والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، ومساعد  صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

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وأوضح رحمي أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

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