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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو بـ"علوم طنطا" في إدارتي المنظمات التعليمية والجودة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية العلوم بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة جميع منسوبي كلية العلوم لحصول الكلية على تجديد اعتماد شهادة الأيزو، مؤكدا أن تبنى الكلية سياسة وثقافة الجودة والاعتماد وتطبيق واستيفاء كافة المعايير الدولية، كان له الأثر الكبير في الحصول على تجديد الاعتماد، مثمنا جهود جميع العاملين بالكلية في الاعداد للحصول على تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية .

تجديد شهادتي اعتماد الأيزو في إدارة المنظمات التعليمية وإدارة الجودة بطب طنطا


ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للإستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش ،الدكتورة منى الزناتي مراجعين خارجين وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية،  منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو  «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015 ، وذلك بحضور الدكتورة نهال عاطف القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أمجد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة عبير علم الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و رؤساء الأقسام العلمية، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة لوله عبدالوهاب بوحدة ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور طلعت ميز مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة نهله الشاذلي نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، أمين الكلية.

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من جانبها تقدمت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين القائم بعمل عميد الكلية عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية من  وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومدير ونائب وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين والعاملين والأمن الإداري بالكلية على جهودهم المتواصلة للوصول بمعايير الاعتماد إلى هذه الدرجة من الإتقان والتفاني في العمل.

المنظمات التعليمية القائم بعمل عميد الكلية كلية العلوم بجامعة طنطا شهادتي الأيزو شئون التعليم والطلاب شئون الدراسات العليا والبحوث

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