هؤلاء دعّموني|رد فعل قوي من وسام أبوعلي بعد تألقه أمام بلدية المحلة

أبدى وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، سعادته بفوز فريقه على بلدية المحلة 5-1 في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال وسام أبو علي في تصريحات تليفزيونية "أتوجه بالشكر لجمهور الأهلي العظيم واللاعبين الذين قدموا المساندة والدعم لي من أول يوم لي في النادي الأهلي".

وتابع قائلاً: "أهنئ نفسي بالهدفين وأهنئ موديست ورضا سليم وكريم فؤاد بإحرازهم للأهداف في مباراة اليوم والقادم أفضل لنا بإذن الله".

وأضاف: "السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قبل المباراة أبلغنا أنه في حالة الحصول على ركلة الجزاء سيخبرنا في حينها من سيسدّدها، وعندما حصلنا عليها أخبرني بتسديدها".

واختتم قائلاً: "من أول يوم لي وجدت الدعم الكامل.. أنا ألعب في نادي القرن بأفريقيا وأعلم قيمة قميص النادي جيدًا".