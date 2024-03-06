البنك المركزي: السماح بتحديد سعر الصرف حسب آليات السوق.. وخبير اقتصادي يعلق

علق الدكتور كريم العمدة، أستاذ الإقتصاد الدولي، على خبر قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لأليات السوق، قائلا: إن سوق الصرف فى مصر منذ عامين غير منضبط، وبالتالي كان يجب الإحتياج لمجموعة أو حذمة من القرارات التي تنظم سوق الصرف فى مصر حتي لو كانت صعبة.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الإقتصاد الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد" المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه بدأ الحديث على رفع سعر الفائدة، والجزء الأخر هو محاولة تقليل الفجوة أو تقييم سعر الدولار وفقا لأليات السوق الحر، موضحا أن وجود سعرين للدولار يجعل عجلة الإقتصاد تنخفض بشكل كامل.

وتابع الدكتور كريم العمدة، أستاذ الإقتصاد الدولي، أن كلما زادت الفترة التي يوجد بها سوق سوداء، كلما كان له تأثيرات على الإقتصاد المصري، لافتا إلى أن هناك أخبار إيجابية منذ بضعة أسابيع عن الإقتصاد المصري مثل: صفقة رأس الحكمة، والتي كان لها تأثير على سوق النقد الأحنبي فى مصر وأنخفض السوق السوداء بشكل كبير، مما أعطي إرياحية للبنك المركزى لإتخاذ مجموعة من القرارات.