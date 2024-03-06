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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مرضى الفراشة.. إيران تصادر شحنة نفط أمريكية في الخليج العربي

سفينة نفط أمريكية
سفينة نفط أمريكية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران أوقفت شحنة نفط أمريكية، بعد الشكوى القانونية التي قدمها مرضى الفراشة في البلاد.

وقالت وكالة تسنيم، بأنه عقب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى منع بيع الأدوية اللازمة لمرضى الفراشة من قبل شركة سويدية، وتسببت لهم في إصابات جسدية ونفسية بالغة، قدم مرضى الفراشة شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة قانون العلاقات الدولية (الفرع 55) في طهران.

وأضافت الوكالة، أنه بعد المتابعة القانونية التي أجراها محامي القضية في إيران، أمرت المحكمة أخيراً بمصادرة شحنة النفط الأمريكية التابعة لسفينة ADVANTAGE SWEET في الخليج العربي، وتم حجز هذه السفينة.

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