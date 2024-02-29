عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. روسيا تصدر تقنيات إنتاج النفط والغاز إلى إيران

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني في غرفة التجارة والصناعة الروسية ليونيد لوزيتشكو، إن روسيا تصدر تقنيات إنتاج النفط والغاز في المناطق التي يصعب الوصول إليها إلى إيران وتطبق بعض الحلول الهندسية الإيرانية.

وأوضح لوزيتشكو، وفقا ولكالة “شانا” الإيرانية: "روسيا توفر تقنيات إنتاج النفط والغاز في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ونطبق أيضًا الحلول التقنية والهندسية لزملائنا الإيرانيين في روسيا". 

وأضاف لوزيتشكو أن حوالي 2500 شركة تكنولوجيا روسية لديها خبرة في التعاون والتفاعل مع إيران.

وأوضح أن الانتهاء من بناء قسم السكك الحديدية رشت-أستارا في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب سيسمح "بتعزيز التبادل التجاري عبر طريق روسيا".

وفي 28 فبراير، عُقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وطهران برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد أوجي. 

وقال نوفاك إن الطرفين وقعا على عدد من الوثائق الخاصة بالتعاون، بما في ذلك بروتوكول بشأن تعديلات خارطة طريق التعاون العلمي والتكنولوجي في قطاعي النفط والغاز، والذي يقترح توحيد المعدات.

إيران.. المدعي العام يعلن إحباط عملية إرهابية في سيستان وبلوشستان

مسؤول أمريكي: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين في الهجمات على السفن

روسيا ايران مجلس الأعمال الروسي الإيراني النفط الغاز رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا|نزول قوي بأسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض اليوم

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

السر في الرقم 4|تفاصيل واعترافات مثيرة من المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق

المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق يرشد عن متورطين جدد في الحادث..تفاصيل

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 8 من ميليشيات إيران بغارة إسرائيلية على ريف دمشق

إيران.. المدعي العام يعلن إحباط عملية إرهابية في سيستان وبلوشستان

مسؤول أمريكي: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين في الهجمات على السفن

جالانت: إيران وحزب الله وحماس يسعون لشن حرب جديدة في رمضان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قلقون بشأن قدرة إيران على صنع أسلحة نووية

وول ستريت جورنال : إيران صارت قريبة من القنبلة النووية

تقارير سرية تكشف انخفاض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

ترشيحاتنا

الصحة تعلن تسجيل مصر أقل معدلات في الإصابة بالدرن

مسؤول أممي: الهجوم على رفح الفلسطينية سيلحق أضرارا كبيرة بالمدنيين

الرهائن وهجمات حزب الله.. وزير الدفاع الأمريكي يعقد مباحثات مع نظيره الإسرائيلي

تصل لـ30.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع في الحرارة ذروتها هذا الموعد

بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني بمطار القاهرة

الحماية الاجتماعية على رأس جلسات الحوار الاقتصادي في ختام فعالياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وفستان مكشوف.. البلوجر حنان الحكيم تثير ضجة خلال حفل زفافها

غريبة ولافتة.. ميس حمدان تصدم متابعيها بأحدث إطلالاتها

عشان متتأخرش في رمضان..مواعيد قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الشهر الكريم

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

فيديو

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ