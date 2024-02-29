رغم العقوبات.. روسيا تصدر تقنيات إنتاج النفط والغاز إلى إيران

قال رئيس مجلس الأعمال الروسي الإيراني في غرفة التجارة والصناعة الروسية ليونيد لوزيتشكو، إن روسيا تصدر تقنيات إنتاج النفط والغاز في المناطق التي يصعب الوصول إليها إلى إيران وتطبق بعض الحلول الهندسية الإيرانية.

وأوضح لوزيتشكو، وفقا ولكالة “شانا” الإيرانية: "روسيا توفر تقنيات إنتاج النفط والغاز في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ونطبق أيضًا الحلول التقنية والهندسية لزملائنا الإيرانيين في روسيا".

وأضاف لوزيتشكو أن حوالي 2500 شركة تكنولوجيا روسية لديها خبرة في التعاون والتفاعل مع إيران.

وأوضح أن الانتهاء من بناء قسم السكك الحديدية رشت-أستارا في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب سيسمح "بتعزيز التبادل التجاري عبر طريق روسيا".

وفي 28 فبراير، عُقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وطهران برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد أوجي.

وقال نوفاك إن الطرفين وقعا على عدد من الوثائق الخاصة بالتعاون، بما في ذلك بروتوكول بشأن تعديلات خارطة طريق التعاون العلمي والتكنولوجي في قطاعي النفط والغاز، والذي يقترح توحيد المعدات.