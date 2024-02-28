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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. المدعي العام يعلن إحباط عملية إرهابية في سيستان وبلوشستان

موقع التفجير في إيران
موقع التفجير في إيران

أعلن المدعي العام الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه تم إحباط "مخطط إرهابي" في سستان وبلوشستان عن طريق عنصرين إرهابيين وقتل أحدهم، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وقال المدعي العام لمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران، إن عنصرين إرهابيين دخلا البلاد لتنفيذ عمليات تفجيرية، وأثناء تنفيذهما عملية التفجير قُتل أحدهما جراء وصل صاعق، فيما لاذ الثاني بالفرار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل القيادي في جماعة "جيش العدل" الإرهابية على يد قوات الأمن الإيرانية.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية؛ أن القيادي المقتول يدعي  إسماعيل شاه بخش.

وكانت قوات الأمن الإيرانية تعقبت الإرهابيين في جنوب شرق إيران، حيث جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل الإرهابية والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان.

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